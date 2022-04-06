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Байден объяснил, почему США ввели новые санкции против России

Байден объяснил, почему США ввели новые санкции против России

Президент США Джо Байден назвал причину, по которой США ввели новые санкции в отношении России.

"Сегодня вместе с нашими союзниками и партнерами мы объявляем о новых разрушительных санкциях", - написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, очередные ограничительные меры связаны с событиями в украинском населенном пункте Буча. Байден подчеркнул, что Россия "дорого и немедленно" заплатит за это, передает ТАСС.

Ранее сегодня США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

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