Байден объяснил, почему США ввели новые санкции против России

6 апр. 19:56

Президент США Джо Байден назвал причину, по которой США ввели новые санкции в отношении России.

"Сегодня вместе с нашими союзниками и партнерами мы объявляем о новых разрушительных санкциях", - написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, очередные ограничительные меры связаны с событиями в украинском населенном пункте Буча. Байден подчеркнул, что Россия "дорого и немедленно" заплатит за это, передает ТАСС.

Ранее сегодня США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.