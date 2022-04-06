США на прошлой неделе не покупали российскую нефть

6 апр. 19:44

США прекратили импорт нефти из РФ на неделе, завершившейся 1 апреля, следует из данных управления энергетической информации американского Минэнерго.

На предшествующей неделе Америка импортировала из РФ 100 тыс б/с, уточняет "Интерфакс".

Ранее США прекращали закупку российской нефти на неделе с 19 по 25 февраля, но возобновили импорт "черного золота" на следующей неделе и в рекордных для 2022 года объемах - 148 тыс б/с.

В среднем в марте импорт российской нефти составил 52 тыс б/с.

Напомним, в начале прошлого месяца администрация президента США сообщила о запрете импорта нефти из России.