Под санкции Великобритании попали еще восемь россиян

6 апр. 19:44

Власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список, включив в него восьмерых граждан России. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

Новые ограничительные меры подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения. В санкционный список вошли: глава "Газпромбанка" Андрей Акимов, совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон; основатель "Фосагро" Андрей Гурьев; основной владелец "Акрона" Вячеслав Кантор; гендиректор "Газпром нефти" и глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков; гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин; гендиректор "Алросы" Сергей Иванов; футболист московского "Локомотива" Борис Ротенберг.

Меры в отношении основателя "Фосагро" Андрея Гурьева и главы "Новатэка" Леонида Михельсона также предполагают запрет на вход в воздушное пространство Великобритании для их частных самолетов и яхт. Санкции против владельца контрольного пакета акций "Акрона" Вячеслава Кантора, который, по данным журнала Forbes, является обладателем британского паспорта, заключаются только в заморозке его активов.

Ранее сегодня Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка, запрете на импорт российских товаров из железа и стали и на экспорт оборудования для переработки нефти, запрете на осуществление инвестиций в России. Помимо этого, Лондон пообещал отказаться от импорта угля из России до конца 2022 года.