Казахстан отменяет ограничения по пересечению госграницы с Россией и Узбекистаном

6 апр. 19:19

Власти Казахстана отменили ограничения на пересечение границы, такое сообщение распространила пресс-служба правительства.

В нем говорится, что с 11 апреля не будут действовать ограничения по пересечению границы гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами в сухопутных пунктах пропуска с Россией, Узбекистаном и Киргизией.

Полностью отменяются и ограничения по пересечению казахстанской границы по воздуху.

"При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющим вид на жительство на территории Казахстана, и иностранным граждан при наличии взаимного признания паспортов вакцинации", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.