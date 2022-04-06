Минфин США озвучил новый список персональных антироссийских санкций

6 апр. 18:57

Вашингтон расширил список россиян, в отношении которых вводятся санкции, в общей сложности ограничения введены в отношении еще 18 человек.

Под рестрикциями оказались руководитель администрации президента Антон Вайно, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минюста Константин Чуйченко и глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

Санкции введены также против мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В черный список попали и полпреды президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.