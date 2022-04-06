Эрдоган поздравил Anadolu со 102-й годовщиной основания

6 апр. 17:56

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган поздравил агентство Anadolu со 102-й годовщиной основания. В своем письме турецкий лидер отметил, что в современном мире, где возрастает потребность в достоверной информации, Anadolu остается признанным источником достоверных и объективных новостей.

Эрдоган отметил, что в настоящее время Anadolu входит в число ведущих мировых информационных агентств мира.

"Вне всяких сомнений, Anadolu будет и далее приносить пользу всему миру, распространеняя достоверную информацию. С благодарностью чту каждого кто стоял у истоков, внес вклад в становление и развитие информагентства, в особенности Мустафу Кемаля Ататюрка", - сказано в послании президента.