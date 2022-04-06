НАТО призвала Европу подготовить длительные санкции против России

6 апр. 17:51

НАТО необходимо усиливать оборону, оказывать помощь Украине и готовить длительные санкции в отношении России. Об этом в преддверии встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"НАТО не видит признаков, что Россия пересмотрела свои планы по установлению контроля над территорией Украины, поэтому альянс должен готовиться к длительному противостоянию", - пояснил он.

Столтенберг также отметил, что действия России на Украине "будет иметь долгосрочные последствия для безопасности в Европе". "Это изменило реальность по безопасности в Европе", - цитирует его ТАСС.