Грузинский полузащитник покинул российский клуб

6 апр. 17:33

Полузащитник тульского "Арсенала" Зурико Давиташвили разорвал соглашение с клубом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте тульской команды.

21-летний грузинский хавбек отправил руководству "Арсенала" заявление с просьбой расторгнуть с ним контракт, находясь в расположении сборной Грузии. Игрок объяснил свое решение семейными обстоятельствами.

В текущем сезоне Давиташвили провел за "Арсенал" 20 матчей в чемпионате России, отметившись в них тремя забитыми мячами.

Напомним, на фоне ситуации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.