США вводят новые масштабные санкции против российской экономики

6 апр. 17:40

Вашингтон вводит новые антироссийские санкции, о них подробно рассказал на специальном телефонном брифинге представитель американской администрации высокого ранга.

"Сегодня мы в координации с Группой семи и ЕС объявляем о запрете на новые инвестиции в РФ", - цитирует его ТАСС.

Источник указал, что соответствующий указ подпишет президент США Джо Байден.

По словам чиновника, Вашингтон также устанавливает полные блокирующие санкции против "крупнейшего финансового института России Сбербанка и ее крупнейшего частного банка Альфа-банка", с исключением, позволяющим оплачивать поставки российских энергоносителей.

Он отметил, что Америка пытается лишить РФ доступа к долларам, чтобы страна не могла обслуживать внешний долг.

Представитель Белого дома рассказал и о новых санкциях против физических лиц: они вводятся против взрослых детей президента Владимира Путина, супруги главы МИД Сергея Лаврова и его дочери, а также членов Совета безопасности РФ.

Кроме того, завтра Минфин США заявит о введении полных блокирующих санкций против "имеющих жизненно важное значение крупных госпредприятий" России.