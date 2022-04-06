Лавров встретится с главой МИД Армении

6 апр. 17:05

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 8 апреля переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Москве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Главы внешнеполитических ведомств наших стран подробно обсудят шаги по дальнейшему укреплению двустороннего союзничества в различных областях, наращиванию взаимодействия в рамках интеграционных объединений ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, а также сопряжению на других международных площадках", - сказала Захарова на брифинге.

Она также отметила, что Лавров и Мирзоян затронут ход реализации трехсторонних договоренностей.