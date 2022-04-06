Новороссийский застройщик-обманщик предстанет перед судом

6 апр. 17:10

В Октябрьском районном суде Новороссийска рассмотрят дело местного застройщика, обманувшего 420 дольщиков: в течение пяти лет он заключал договоры с долевого строительства с жителями края и приезжими, но ни один дом так и не достроил.

"Пять жилых комплексов так и остались недостроенными, а возведение некоторых домов остановилось на стадии котлована", - говорится в сообщении ГУ МВД России по Краснодарскому краю, передает портал Юга.ру.

Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, превысил 1 млрд рублей. Все деньги 53-летний житель Новороссийска забрал себе. Уголовное дело против него направлено в Октябрьский районный суд города Новороссийска для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.