Пособник террористов задержан в Уфе

6 апр. 16:44

В Уфе сотрудники ФСБ задержали пособника запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

Как сообщает "Интерфакс", мужчина состоял в межрегиональной сети боевиков и оказывал содействие в сборе, аккумулировании и переводе финансов на банковские карты и счета третьих лиц. Позже эти средства направлялись террористам в Сирию под видом благотворительной помощи.

Отмечается, что у подозреваемого в ходе обыска обнаружили средства связи, платежные инструменты и ряд документальных материалов, подтверждающих его незаконные действия. Возбуждено уголовное дело.