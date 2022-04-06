Власти Невинномысска не намерены закрывать "Невиномысский азот"

6 апр. 16:51

Закрытие из-за западных санкций крупнейшего завода Ставрополья "Невинномысского азота" опроверг в своем телеграм-канале глава Невинномысска Михаил Миненков.

"Прошу не вестись на информационные фейки, а также вырванные из контекста слова! Предприятие работает в штатном режиме", - написал Миненков, передает "АиФ-Ставрополье".

Информация о якобы грядущем закрытии завода с 10-го апреля появилась в сети Интернет со ссылкой на исполнительного директора компании Сергея Клявлина.

Химическое производство не только не останавливает работу, но и готовится нарастить мощности и повышает работникам заработную плату, - добавил градоначальник.