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Власти Невинномысска не намерены закрывать "Невиномысский азот"

Пресс-служба "ЕвроХим"

Закрытие из-за западных санкций крупнейшего завода Ставрополья "Невинномысского азота" опроверг в своем телеграм-канале глава Невинномысска Михаил Миненков

"Прошу не вестись на информационные фейки, а также вырванные из контекста слова! Предприятие работает в штатном режиме", - написал Миненков, передает "АиФ-Ставрополье".

Информация о якобы грядущем закрытии завода с 10-го апреля появилась в сети Интернет со ссылкой на исполнительного директора компании Сергея Клявлина.

Химическое производство не только не останавливает работу, но и готовится нарастить мощности и повышает работникам заработную плату, - добавил градоначальник.

ФОТО Пресс-служба "ЕвроХим"
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