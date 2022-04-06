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Россия и Сербия будут развивать торгово-экономические отношения

Россия и Сербия будут развивать торгово-экономические отношения

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о расширении торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики.

Помимо этого главы государств намерены продолжать развитие российско-сербского стратегического партнерства. Также стороны обменялись мнениями по актуальной повестке дня, в том числе по ситуации в Косово.

Пресс-служба Кремля передает, что в заключение переговоров лидеры заявили о намерении продолжать личные контакты.  

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