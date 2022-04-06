Крым готовится принять рекордное число туристов

Крым в предстоящем летнем сезоне ожидает около 10 млн туристов, - заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
"Мы в этом году готовы принять порядка десяти миллионов отдыхающих", – сказал Мурадов, передает РИА Новости.
Ранее о том, что с учетом закрытия многих внешних направлений в этом году на полуострове прогнозируют туристический бум, заявил и глава республики Сергей Аксенов.
Напомним, туристический поток в Крым по итогам прошлого 2021 года достиг рекордного за весь постсоветский период показателя в 9,5 млн человек.