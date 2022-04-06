Ставропольские аптеки пополнят 800 наименований лекарств

6 апр. 16:07

В скором времени государственные аптеки Ставрополья на 50 млн рублей, выделенных из регионального бюджета, получат 798 видов лекарств, - сообщил директор предприятия "Ставропольфармация" Геннадий Замчалкин.

"Перечень лекарств включает 44 фармакологические группы и 798 международных непатентованных наименований различных дозировок. В основном это препараты, входящие в список жизненно важных и необходимых. Есть и те, что не входят в список, но пользуются повышенным спросом у ставропольцев", - рассказал Замчалкин, передает "АиФ-Ставрополье".

433 вида лекарств из перечня выпускают иностранные компании, однако если во время закупок по ним не будет предложений, их заменят отечественными аналогами.

Все купленные лекарства поступят в государственные аптеки Ставрополья, а это 112 точек продаж, - добавил глава "Ставропольфармации".