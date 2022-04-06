Меликов: в Дагестане продолжается активная вакцинация населения

6 апр. 15:47

Уровень вакцинации в некоторых районах Дагестана превысил 90%, - сообщил сегодня во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава региона Сергей Меликов.

"Есть районы, в том числе высокогорные районы, где уровень вакцинации выше 90%. Постепенно мы приближаемся к среднероссийским показателям. Я думаю, что в ближайшее время мы их достигнем", - рассказал Меликов, передает ТАСС.

Также Меликов поблагодарил оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, Роспотребнадзор и Минздрав РФ за "своевременно данные в прошлом году методические рекомендации".

Напомним, 11 марта указом Меликова в Дагестане были сняты большинство ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.