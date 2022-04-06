В Кабардино-Балкарии досрочно завершили программу по расселению аварийных домов

6 апр. 15:26

Жители 62 аварийных домов в Кабардино-Балкарии досрочно получили новое жилье в рамках программы по расселению ветхого жилого фонда, сообщил глава региона Казбек Коков, отметив. Что программа была рассчитана до 2023 года.

"Наш регион получил высокую оценку за досрочное достижение целевых показателей и вошел в десятку регионов-лидеров", - отметил он.

Далее региональный лидер обратил внимание на то, что в регионе уже подготовили новую программу по дальнейшему сокращению непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2021 года. В соответствии с новой программой планируется расселение 19 многоквартирных домов, в которых проживают 1 819 человек.

Программа рассчитана до конца 2024 года, однако власти будут срамиться к ее досрочному завершению.