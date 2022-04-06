Источник: в департаменте городского хозяйства Евпатории идут обыски

6 апр. 15:24

В департаменте городского хозяйства администрации Евпатории проходят обыски, связанные с уголовным делом о хищении 250 млн рублей, выделенных на уборку и благоустройство города, - сообщил источник в силовых структурах Крыма.

В феврале 2022 года Роман Тихончук подал в отставку с должности главы администрации Евпатории. В октябре 2021 года в отношении руководителей Евпатории проводились следственные действия по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилья. Тогда же были досрочно прекращены полномочия главы горсовета – главы муниципального образования Евпатория Олеси Харитоненко.

"В конце 2021 года Тихончуком совместно с руководителем департамента городского хозяйства Михаилом Авруниным по поручению главы республики было согласовано и доведено финансирование в размере порядка 250 млн рублей с целью обеспечения уборки города Евпатория в части реализации задач, поставленных главой республики", - рассказал источник, передает РИА Новости.

Часть этих средств якобы была освоена - были заключены договоры на ликвидацию несанкционированных свалок, при этом адреса проведения работ указаны не были.

Также была проведена высадка 2,5 тыс саженцев ясеня стоимостью 7 тыс рублей каждый, однако ни один саженец до весны не сохранился. Также Тихончук также назначил себе "новогоднюю премию в размере 500 тыс рублей", - отметил источник.

Сейчас проводятся следственные действия в отношении Аврунина. Уточнаяется размер ущерба, нанесенного совместными действиями этих чиновников, - добавил он.