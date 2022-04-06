Ограничения полетов не повлияют на начало турсезона на Юге России

6 апр. 15:04

Туристическая инфраструктура Юга России, несмотря на закрытие ряда аэропортов, продолжает работать в обычном режиме – там активно идет подготовка к летнему сезону, - заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Все отели и санатории подтверждают ранее совершенные бронирования и продолжают принимать гостей", - написала она на своем Телеграм-канале, передает РИА Новости.

Чтобы доехать до места отдыха в регионы с закрытым аэропортами, россияне могут воспользоваться ближайшими работающими авиахабами, а оттуда стоит отправиться наземным транспортом: с этой целью РЖД запустили достаточное количество дополнительных поездов, - добавила она.

Напомним, режим "временного ограничения" полетов продлен еще на неделю, до 13 апреля, в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.