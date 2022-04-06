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Ограничения полетов не повлияют на начало турсезона на Юге России

Ограничения полетов не повлияют на начало турсезона на Юге России

Туристическая инфраструктура Юга России, несмотря на закрытие ряда аэропортов, продолжает работать в обычном режиме – там активно идет подготовка к летнему сезону, - заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Все отели и санатории подтверждают ранее совершенные бронирования и продолжают принимать гостей", - написала она на своем Телеграм-канале, передает РИА Новости.

Чтобы доехать до места отдыха в регионы с закрытым аэропортами, россияне могут воспользоваться ближайшими работающими авиахабами, а оттуда стоит отправиться наземным транспортом: с этой целью РЖД запустили достаточное количество дополнительных поездов, - добавила она.

Напомним, режим "временного ограничения" полетов продлен еще на неделю, до 13 апреля, в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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