Токаев провел переговоры с Жапаровым

6 апр. 14:52

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, в ходе которых стороны обсудили перспективы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на укрепление торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие на международной арене.

Также в ходе переговоров Токаев выразил уверенность в том, что его визит в Киргизию в мае 2022 года придаст импульс стратегическому партнерству между двумя странами.

Далее президент Казахстана поздравил своего киргизского коллегу с успешным завершением переговоров по статусу золотоносного месторождения Кумтор.

В заключение лидеры обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.