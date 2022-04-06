Кто победит на выборах президента Франции?

Совсем скоро во Франции пройдут президентские выборы. Почему они важны, и кто может стать следующим президентом?

Прежде, чем рассуждать о кандидатах, давайте вспомним вкратце о значении Франции для мировой политики. Итак, Франция - это вторая по экономической мощи и населению страна Евросоюза. Единственная из стран ЕС, имеющая ядерное оружие и место в элитном клубе – в Совете Безопасности ООН – где принимаются решения о войне и мире. Также не стоит забывать, что это бывшая колониальная империя, и за счет исторических и языковых факторов, через Франкофонию, французы оказывают влияние почти на 80 стран в Северной Америке, Африке, восточной Азии и Европе. Кроме того, у Франции есть военные базы в Кот-д'Ивуаре, Сенегале, Чаде и других странах западной Африки. Одним словом, речь идет о сильной державе.

Даже если после Второй мировой войны Франция потеряла свои позиции в мире и оставалась в тени НАТО и США, Париж не отказывался от самостоятельности. Своих сил для конкуренции с США, Китаем и Россией у него недостаточно, поэтому в геополитике Франция все больше опирается на Европу и союз с Германией. Условно в Евросоюзе Берлин выступает "кошельком", а Париж – политическим и военным центром. Нынешний президент Эмманюэль Макрон считает себя одним из лидеров и сторонников интеграции в Европе. После выхода из ЕС Великобритании и отхода Ангелы Меркель от политики у Макрона, по сути, не осталось конкурентов. Некоторые СМИ сравнивают его с Наполеоном, который хочет стоять во главе большой европейской империи.

Пару лет назад, когда Америкой правил Дональд Трамп, молодой французский президент выступил с инициативой создать европейскую армию. Хотя Трамп не особо жаловал Европу, угрожал развалом НАТО, но идея Макрона американцам явно не понравилась. Ведь создание своей армии автоматически ставит под вопрос смысл существования НАТО, который создавался как защита Европы от СССР. Надо сказать, в последние годы отношения Франции с НАТО и США начали ухудшаться. В Париже сильно обиделись на Вашингтон и Лондон из-за того, что англосаксы создали альтернативное НАТО в виде союза AUKUS и заставили Австралию отказаться покупать французские подлодки.

Возможно, так оно бы и продолжалось, если бы не события на Украине. Антироссийская риторика снова объединила Европу и Америку. До спецоперации России на Украине Макрон всячески пытался задобрить Кремль. Он постоянно созванивался с Владимиром Путиным и даже приезжал в Москву. Но, когда 24 февраля началась военная спецоперация, французскому лидеру пришлось занять коллективную западную линию. Нет, Путину он по-прежнему звонит и говорит, что рассчитывает на прекращение боев. Но в то же время Эманнюэль Макрон пытается поймать антироссийскую волну и выступить в роли лидера Евросоюза. Он всецело поддержал санкции и пару дней назад призвал ЕС отказаться от покупки нефти и угля из России. На газ он решил не посягать, чтобы не обидеть зависимую от этого топлива Германию.

Ситуация на Украине создала большие вызовы, но и большие возможности для Макрона. С одной стороны, его население и партнеры по ЕС, например, польский премьер Матеуш Моравецкий, обвиняют его за бессмысленные переговоры с Кремлем. С другой стороны, сохранение переговорных нитей с Путиным оставляют президенту Франции возможности поднять свой рейтинг. Условно, если завтра будет подписан договор между Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, и Париж выступит гарантом, то Макрон сможет подать себя в качестве великого миротворца. Пока же этого не произошло, он будет встраиваться в общую линию и позиционировать себя главным защитником Европы.

Рассуждения рассуждениями, но цифры показывают, что за время спецоперации рейтинг Макрона вырос почти на 9%. Сейчас он является фаворитом президентской гонки. Конечно, его ближайший преследователь, националистка Марин Ле Пен удалось сократить разрыв, но, кажется, шансы у Макрона на победу выше. Ле Пен свою предвыборную кампанию всегда строила на критике Евросоюза за ее миграционную политику и на призывах к нормальным отношениям с Россией. Но сейчас, когда идет мощная антироссийская пропаганда, такие политики в ЕС не нужны. На это можно возразить примером Виктора Орбана, который недавно выиграл выборы в Венгрии. Да, он действительно настроен дружелюбно к России, но Венгрия – все-таки страна более сконцентрированная на национальных, а не на общеевропейских интересах. Кроме того, из-за специфики венгерской политики у Орбана нет сильных конкурентов.

Что касается других кандидатов в президенты Франции, то на третьем месте идет социалист Жан-Люк Меланшон, а за ним расположились правый кандидат Эрик Земмур и республиканец Валерии Пекресс. По раскладам газеты "Фигаро", при текущем раскладе на победу голосов ни у кого не хватает. Макрон и Ле Пен проходят во второй тур, и на нем со счетом 53% против 47% выиграет все-таки Эмманюэль Макрон. Прогноз "Фигаро" в принципе реалистичный, и действительно в нынешних геополитических реалиях шансы у панъевропеиста Макрона выше, чем у "друга России" Ле Пен.

При этом трагедией для России победу Макрона считать не нужно. Ведь даже если бы выиграла Ле Пен, ей бы пришлось считаться с настроениями в странах НАТО и ЕС. Франция всегда строила прагматичные отношения с Россией. Тот же Макрон часто встречался с Путиным и ездил в Москву, чтобы добиться улучшения отношений. Так что как только появится очередной шанс нормализовать связи, Макрон первым проявит такую инициативу. Как на самом деле сложится французская политика, узнаем 10 и 24 апреля – именно на эти дни запланированы первый и второй тур выборов президента Франции.