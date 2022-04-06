Путин отметил рост показателей Дагестана в промышленности и сельском хозяйстве

6 апр. 14:43

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым отметил рост промышленности и сельского хозяйства в республике.

"Я посмотрел, у вас промышленное производство в прошлом году выросло значительно больше, чем в среднем по России, на 16 с лишним процентов, а по стране у нас было 3,1", - обратил внимание президент.

Меликов, в свою очередь, пояснил, что во многом такой результат обусловлен выходом ряда предприятий из тени. "Понятно, да, конечно, "обеление" экономики, выведение из тени", - ответил Путин.

Далее глава государства обратил внимание на то, что "сельское хозяйство подросло хорошо тоже", и указал на возможности Дагестана для развития виноградарства.