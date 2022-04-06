У побережья турецкого Кефкена найдена еще одна мина

6 апр. 14:42

Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении в Черном море очередной мины.

"Похожий на мину объект, обнаруженный недалеко от Кефкена (остров близ турецкого побережья Черного моря, в районе Кандыра или Коджаэли), был идентифицирован нашим патрульным самолетом как мина. Район охраняется. К ликвидации мины подключаются подводные команды (SAS) командования ВМС", - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Ранее Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией.

Ранее ФСБ России заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, но часть их была сорвана штормом. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна, после чего ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины.