На Ростовской АЭС заработала мобильная система накопления отходов

6 апр. 14:23

Теперь отходы производства и потребления на Ростовской АЭС, содержащие полезные компоненты, используют для вторичного производства продукции и сохранения природы: их собирают в специальные контейнеры и передают на переработку в профильные предприятия.

Мобильная система накопления - бетонированная крытая площадка на территории атомной станции, разделенная на секции, в которых установлены контейнеры вместимостью не менее 1 куб м. Ежемесячно, по графику работники Ростовской АЭС передают накопленные полезные отходы.

"Наша задача - не просто строго соблюдать требования природоохранного законодательства, но и максимально рационально использовать ресурсы, чтобы сохранить природу для будущих поколений. Очень важно, что коллектив атомной станции ответственно подходит к вопросу сбора отходов, которые могут быть вовлечены во вторичный оборот, использоваться и приносить пользу после переработки", - отмечает начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская, передает портал Юга.ру.

Вопросы экологии, минимизации влияния производства на окружающую среду и сохранения природы - одни из приоритетных для Ростовской АЭС. Селективный сбор отходов здесь ведется с 2017 года.