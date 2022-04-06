Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского

6 апр. 14:16

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме Путин назвал Жириновского "опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом". Он также напомнил, что Жириновский был основателем и бессменным лидером одной из старейших политических партий России.

"Он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач", - сказано в тексте.

Путин также подчеркнул, что в самых острых дискуссиях Жириновский отстаивал патриотическую позицию и интересы России.