Кубанский сервис доставки Broniboy заработал в Узбекистане

6 апр. 14:03

Краснодарский курьерский сервис Broniboy начал работать в Узбекистане: его тестовый запуск уже прошел в Ташкенте, сейчас там работает служба обучения курьеров. До конца года доставку планируют запустить в Самарканде и Бухаре.

По всему Узбекистану хотят подключить 500 партнеров, которые будут выполнять около четырех тысяч заказов в день. Кроме того, в ближайшие годы компания планирует заработать во всех городах страны с населением больше 50 тыс человек, - пишет "Коммерсантъ-Кубань".

Напомним, сервис доставки Broniboy заработал в Краснодаре в 2017 году. Изначально он планировался как приложение для предзаказа и доставки еды из ресторанов, но позже стал курьерским и начал доставлять продукты и лекарства.