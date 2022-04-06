Кремль: в России нет оснований для реального дефолта

Оснований для реального дефолта России нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, такая ситуация создается Западом искусственно, и в случае продолжения блокировки платежей по российским евробондам в валюте Москва будет платить в рублях.
"По деталям лучше обращать в Центробанк, но еще раз - Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов", - сказал представитель официальной Москвы, отвечая на вопросы журналистов.
Далее Песков отметил, что значительные суммы российских резервов заблокированы в зарубежных государствах.