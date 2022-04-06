6 апр. 13:40

В нынешнем году Дагестан нарастит площади посева овощей до 43 тыс га - на 6% больше, чем годом ранее, а картофеля - на 5%, до 20 тыс га, - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Баттал Батталов.

"Мы увеличили ставки субсидий по этим культурам, провели необходимую работу с районами. Семенным материалом практически обеспечены, недостающие семена поздних яровых будут восполнены к началу их сева. В рамках грантовой поддержки науки мы сумели добиться определенных успехов в семеноводстве овощных культур - уже производим свои семена" - сказал Батталов, передает "Интерфакс".

В то же время на фоне введенных санкций в республике наблюдаются сложности с техническим оснащением в АПК - уровень обеспеченности основными видами техники не превышает 40%, но благодаря мастерству механизаторских кадров было отремонтировано 1,8 тыс единиц техники, что позволит выполнить работы в оптимальные агротехнические сроки, - добавил министр.