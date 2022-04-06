Александр Новак возглавил совет директоров Кавказ.РФ

6 апр. 13:26

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак избран председателем главного органа управления института развития Северно-Кавказского федерального округа (Кавказ.РФ), - сообщили в пресс-службе управляющей компании.

"Уверен, что экспертиза Александра Валентиновича поможет вывести работу компании на новый уровень с учетом задач по государственной поддержке бизнеса Северного Кавказа и развития туризма, которые ставит перед нами правительство РФ. Кавказ.РФ - это больше не только и не столько горнолыжные курорты, сколько комплексная экосистема поддержки бизнеса и работы с точками роста на территориях СКФО", - отметил Хасан Тимижев, генеральный директор Кавказ.РФ.

Напомним, обновленный совет директоров Кавказ.РФ начал свою работу в конце марта. В него вошли министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, зампред ВЭБа Даниил Алгульян, заместитель полпреда президента РФ в СКФО Владимир Надыкто. Генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев и первый заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман также вошли в состав обновленного органа управления компанией.

Сейчас в ведении управляющей компании находятся шесть туристско-рекреационных ОЭЗ в составе Северо-Кавказского туристического кластера, три из них – действующие, это курорты "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи".

"Наша основная задача – дальнейшее развитие инфраструктуры и рост туристической привлекательности СКФО", - отметил Александр Новак, курирующий в правительстве развитие СКФО.