Умер Владимир Жириновский

6 апр. 13:13

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий", - написал он в своем Telegram-канале.

Володин также отметил, что личность Жириновского настолько масштабна, "что без него трудно представить историю развития политической системы современной России".



Стоит добавить, что депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили память Владимира Жириновского минутой молчания.