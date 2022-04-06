Россия начинает испытывать съедобную вакцину от COVID-19

6 апр. 13:10

Институт экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург) планирует в ближайшее время начать клинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов.

По его словам, на вкус препарат будет напоминать питьевой кисломолочный продукт, "На сегодня мы создали уже четыре варианта вакцинных кандидатов… Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время выйдем на клинические испытания", – сказал он, отвечая на вопросы представителей СМИ.