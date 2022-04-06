ОАК начала строительство 20 новых пассажирских самолетов

6 апр. 13:03

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запустила производство 20 магистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214, которые должны заменить иностранные Boeing и Airbus, - сообщил глава корпорации Юрий Слюсарь.

"В ближайшее время мы должны нарастить серийность, уже запустили в производство 20 машин Ту-214", - сказал он, передает ТАСС.

Это производственная программа по выпуску Ту-214 на ближайшее несколько лет, - уточнил официальный представитель корпорации.

Также ОАК планирует увеличить темпы производства дальнемагистральных самолетов Ил-96, - добавил Слюсарь.