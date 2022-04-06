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Узбекистанцы украли у государства газа почти на 26 млрд сумов

Узбекистанцы украли у государства газа почти на 26 млрд сумов

С начала года в Узбекистане похищено газ на 25,8 млдр сумов, следует из данных Минэнерго республики.

Проверки выявили 765 фактов незаконного и нерационального использования природного газа, объем хищения эквивалентен суточному снабжению газом 4 млн домохозяйств.

За три месяца в Узбекистане незаконно было использовано 28 млн 398 тыс кубометров газа.

Больше всего случаев незаконного использования газа зафиксировано с начала года в Ферганской, Ташкентской, Джизакской, Бухарской и Навоийской областях.

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