Azur Air будет ежедневно летать из Москвы в Сочи

6 апр. 12:29

Российская авиакомпания Azur Air с 25 апреля запускает ежедневные рейсы между Москвой и Сочи.

"Авиакомпания Azur Air на официальном сайте приступила к поэтапному открытию продаж билетов на рейсы летнего расписания 2022 года, которое будет действовать по конец октября. На первом этапе открыты продажи билеты на регулярные рейсы в Сочи из Москвы и регионов России. Из Москвы в Сочи Azur Air будет летать ежедневно с 25 апреля", - сообщили в пресс-службе перевозчика в среду.

Также в конце апреля в расписании появятся рейсы в Сочи из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Казани.

Ранее сообщалось, что в этом году в Сочи высокий туристический сезон начнется в мае - на месяц раньше обычного.