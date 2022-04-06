В России выявили более 14,6 тыс случаев COVID-19

6 апр. 12:26

За минувшие сутки в России выявили 14 661 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 072, в Петербурге - 734, в Подмосковье - 314. В Краснодарском крае - 441, в Ставропольском крае - 139, в Крыму - 129, в Дагестане - 29, в Кабардино-Балкарии - 32, в Адыгее - 35, в Карачаево-Черкесии - 17, в Северной Осетии - 13, в Ингушетии - 29, в Чечне - 24.

Общее число инфицированных в России достигло 17 940 765 человек.

Госпитализировано за сутки 3 713 человек. Выздоровели – 35 306 пациентов, за все время - 17 070 642.

Умерли за сутки 291 человек, с начала пандемии - 370 602.