Зюганов предостерег, что "всем придется надеть шинели"

6 апр. 12:08

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, обращаясь к членам Молодежного парламента, заявил о том, что Россия должна выполнить задачи по демилитаризации и денацификации Украины или всем придется "надеть шинели".

"(Президент РФ Владимир) Путин объявил стратегию, за которую все проголосовали единогласно в Думе, Совете Федерации, Совете Безопасности, - демилитаризация и борьба с нацизмом и бандеровщиной", - сказал он.

Далее политик призвал всех "вместе поднапрячься", чтобы решить поставленные спецоперацией задачи.