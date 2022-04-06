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Зюганов предостерег, что "всем придется надеть шинели"

Зюганов предостерег, что &quot;всем придется надеть шинели&quot;

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, обращаясь к членам Молодежного парламента, заявил о том, что Россия должна выполнить задачи по демилитаризации и денацификации Украины или всем придется "надеть шинели".

"(Президент РФ Владимир) Путин объявил стратегию, за которую все проголосовали единогласно в Думе, Совете Федерации, Совете Безопасности, - демилитаризация и борьба с нацизмом и бандеровщиной", - сказал он.

Далее политик призвал всех "вместе поднапрячься", чтобы решить поставленные спецоперацией задачи.

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