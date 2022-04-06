Российские вузы стали приоритетными для обучения азербайджанских студентов

6 апр. 12:08

Министерство образования Азербайджана в рамках "Государственной программы по обучению азербайджанцев в зарубежных вузах на 2022-2026 годы" огласило перечень влиятельных университетов мира, в число которых на постсоветском пространстве вошли лишь учебные заведения России.

В список вошли шестнадцать российских университетов, среди которых – ИТМО, ВШЭ, МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана, РУДН, МГИМО. Азербайджан готов в рамках "Государственной программы по обучению азербайджанцев в зарубежных вузах на 2022-2026 годы" финансировать обучение в них своих студентов, - сообщает Sputnik Азербайджан.

Все эти вузы входят в мировые рейтинги, в частности в Академический рейтинг университетов мира, также известный как Шанхайский рейтинг.

Напомним, программу обучения граждан Азербайджана в зарубежных вузах в марте 2022 года утвердил президент страны Ильхам Алиев. Согласно документу, подписанному главой государства, власти республики рассчитывают обеспечить обучение в престижных высших учебных заведениях за рубежом в целом 2000 граждан Азербайджана.

Предпочтение в рамках реализации госпрограммы будет отдаваться таким сферам, как ИТ, инженерия, статистика и анализ данных, фундаментальные и прикладные науки, общественное здравоохранение, образование, архитектура и дизайн, окружающая среда, авиация и космос, госуправление, энергетика, транспорт и логистика, экономика, финансы и сельское хозяйство.