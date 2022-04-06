Российские авиакомпании наращивают частоту полетов между Москвой и Нальчиком

6 апр. 11:51

Российская авиакомпания "Якутия" вводит дополнительные авиарейсы по маршруту Внуково - Нальчик - Внуково, - сообщается в телеграм-канале аэропорта Нальчика.

"Авиакомпания "Якутия" в апреле открывает дополнительные авиарейсы по маршруту Внуково - Нальчик - Внуково. Даты выполнения дополнительных рейсов: 12, 15, 17, 20, 27 апреля. Полеты будут осуществляться на комфортабельных самолетах Boeing 737-700 и Boeing 737-800", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Увеличение частоты полетов позволит улучшить транспортную доступность столицы республики и повысить комфорт пассажиров.

Также с 14 апреля полеты из Нальчика в Москву (Шереметьево) начинает авиакомпания Nordwind airlines ("Северный ветер").