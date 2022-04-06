В Варшаве считают слабыми новые антироссийские санкции

6 апр. 11:45

Замглавы МИД России Павел Яблоньский назвал слабым новый пакет санкций против России, который готовит Евросоюз.

"Был представлен еще один пакет, который в любом случае несколько лучше, чем тот, о котором говорили два дня назад, потому что тогда казалось, что санкции будут облегчаться, а не ужесточаться. Это усиление, на наш взгляд, недостаточное", - цитирует Яблонского РИА Новости.

По его словам, Варшава желает полного введения эмбарго на все российские углеводороды.

Он подчеркнул, что второй вопрос, за который Польша намерена бороться, это "полная и твердая конфискация российских активов".

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен объявила о новом пакете санкций против России, который включает в себя запрет на импорт российского угля на 4 млрд евро в год, запрет пересечения границы для автоперевозчиков из РФ и Беларуси, запрет входа российских кораблей в европейские порты, полный запрет на сделки с участием четырех ключевых российских банков, включая ВТБ.