Выходные в Москве будут теплыми и дождливыми

6 апр. 11:46

Предстоящие выходные в Москве будут на несколько градусов теплее нормы, при этом будет пасмурно и дождливо, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

"Выходные в Москве будут не такими теплыми, как в конце рабочей недели, мы попадем в более прохладную воздушную массу", - предупредила она.

В столичном регионе будет преобладать облачная погода с редкими прояснениями, днем в субботу ожидается до плюс 8-10, в воскресенье - до 12 градусов тепла. "Но в дневные часы у нас местами небольшой дождь, а ночью временами дождь, то есть дождя будет достаточно", - указала Позднякова.

Синоптик отметила, что такая температура воздуха выше климатической нормы на 2-3 градуса. Обильные осадки "постараются быстро расправиться со снежным покровом".