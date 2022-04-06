Голикова констатировала снижение заболеваемости ковидом в России

6 апр. 11:39

Темпы распространения коронавирусной инфекции на территории РФ падают, но иски по-прежнему остаются, заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова, подчеркнув, что риски остаются, и соблюдение профилактических мер по-прежнему необходимо.

"С учетом того, что сейчас мы видим снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, есть все основания дальше продолжать эту плановую помощь, которая была ограничена в период, когда были высокие показатели заболеваемости ковидом", - сказала она на церемонии открытия 12 объектов здравоохранения.

Далее она отметила, что опасность распространения коронавирусной инфекции сохраняется. "Мы с вами знаем, какие меры надо принимать, и прошу вас не пренебрегать этими профилактическими мерами, включая вакцинацию населения", - акцентировала внимание вице-премьер.