На границе России и Азербайджана ввели допполосу для грузовиков

6 апр. 11:35

На границе России и Азербайджана в пункте пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане заработала дополнительная полоса движения для грузового транспорта, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления (СКТУ).

"В многостороннем автомобильном пункте пропуска Яраг-Казмаляр (МАПП Яраг-Казмаляр) введена в эксплуатацию дополнительная полоса движения на выезд грузовых транспортных средств с таможенной территории ЕАЭС. Ввод в эксплуатацию еще одной полосы позволит увеличить пропускную способность этого пункта пропуска на 100 грузовых автомобилей в сутки и существенно сократить время ожидания в очереди", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Нагрузка на данный пункт пропуска в 1,5 раза превышает нормативную и составляет 500-550 автомобилей в сутки в обоих направлениях, хотя МАПП Яраг-Казмаляр является крупнейшим и наиболее загруженным пунктом пропуска на российско-азербайджанском участке границы. От его работы зависит ритмичность поставок в Россию товаров из Азербайджана, Турции и Ирана, в первую очередь, свежих овощей и фруктов.

"Мы предпринимаем все необходимые административные и организационные меры для обеспечения приоритетного оформления такой продукции", - отметил первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов.

Напомним, Яраг-Казмаляр находится на реконструкции с июля 2020 года без приостановки работы. После завершения работ пропускная способность МАПП составит 730 легковых, 630 грузовых транспортных средств, 40 автобусов и 4 тыс физических лиц в сутки.