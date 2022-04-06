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Франция сняла ковидные ограничения на въезд россиян

Франция сняла ковидные ограничения на въезд россиян

Россиянам больше не нужны сертификаты о вакцинации, тесты и особые основания для въезда во Францию.

"Для въезда во Францию из России больше не требуется предоставлять негативные результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген. Также больше не нужен международный проездной сертификат и доказательства наличия веских причин для въезда", - сообщает французское консульство в России.

С 1 апреля Франция возобновила выдачу россиянам всех типов виз, подать заявление можно в одном из 18 визовых центров VFS Global в стране по предварительной записи.

Прямых рейсов между Россией и Францией сейчас нет из-за санкций. Возможен перелет с пересадкой в Стамбуле, Бахрейне или Дубае.

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