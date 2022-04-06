Путин поздравил "Иностранку" со столетием

6 апр. 11:29

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму по случаю столетия Библиотеки иностранной литературы, отметив, что "Иностранка" стала признанным культурным, просветительским, научно­образовательным центром, сообщает Кремль.

Московская Библиотека иностранной литературы 3 апреля отметила свое 100-летие.

"Одна из крупнейших библиотек страны была основана по инициативе Маргариты Ивановны Рудомино и ее единомышленников – творческих, увлеченных людей, подлинных энтузиастов. Во многом благодаря их богатейшему наследию и сложившимся традициям подвижничества и созидания – за прошедшие годы знаменитая "Иностранка" стала признанным культурным, просветительским, научно­образовательным центром и по-настоящему теплым, гостеприимным домом для широкого круга читателей", - сказано в сообщении.

Путин подчеркнул, что "Иностранка" содействует развитию отечественного книжного, библиотечного дела, воплощает в жизнь разноплановые, неизменно интересные проекты.

"И конечно, особо отмечу ваш значимый вклад в упрочение международного гуманитарного сотрудничества, укрепление доверия и взаимопонимания между людьми. Ещё раз с юбилеем! Всего вам самого доброго", - заключается в телеграмме.