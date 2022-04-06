Спрос на "карточные туры" догоняет "вакцинные"

6 апр. 11:20

По данным АТОР, еженедельно российские туроператоры продают около 300 "карточных туров".

"Сейчас спрос на туры за картами еще не достиг, но уже приближается к уровню востребованности "вакцинных туров" за рубеж", - отметили в ведомстве.

Лидером данного направления туризма является Узбекистан, его скоро может догнать Армения. "В обеих странах можно оформить дебетовые карты Visa или Mastercard. Разница - в длительности туров. Если в Узбекистане процедура оформления и получения карты составляет один-два дня, то в Армении - три-четыре дня", - рассказали в АТОР.