ЦБ Казахстана не будет запрещать работу с российской платежной системой "Мир"

6 апр. 11:09

Национальный банк (Центробанк) Казахстана не будет вмешиваться в сотрудничество банков республики с платежной системой "Мир".

"Финансовые организации Казахстана в рамках действующего законодательства самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, исходя из коммерческих и иных интересов устанавливают деловые отношения с соответствующими сторонами, несут ответственность по своим обязательствам и принимаемым стратегическим и операционным решениям", - говорится в ответе Нацбанка на вопрос, планирует ли он удовлетворить эту просьбу Киева, передает РИА Новости.

"Национальный банк Казахстана не оказывает избыточного влияния на деятельность финансовых организаций и осуществляет регулирование в рамках требований, установленных законодательством", - подчеркнул казахстанский регулятор.

Напомним, ранее Центробанк Украины обратился к руководству ЦБ Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Киргизии с просьбой прекратить какие-либо операции с картами платежной системы "Мир" на территории этих стран.