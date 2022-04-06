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Украина обвиняет Грузию в помощи России

Украина обвиняет Грузию в помощи России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предъявил обвинения Грузии за помощь России обходить санкции.

По словам главы ведомства, Тбилиси должен доказать, что "не помогает Москве".

"Мы ждем официальных доказательств и убедительных аргументов со стороны Грузии о том, что они этого не делают. Потом будем решать, какие действия предпринимать, если эти доказательства и аргументы будут недостаточно убедительными", - сказал он.

Ранее Служба госбезопасности Грузии призвала Киев предоставить доказательства обвинения в помощи Москве в контрабанде оружия. При этом Украина не смогла этого сделать.

Стоит добавить, что накануне вице-премьер республики Тея Цулукиани сообщила, что границы Грузии полностью контролируются. "Минфин Грузии опубликовал официальное заявление - следовательно, любые санкционные товары, будь то военные, материалы двойного назначения или другие, проходят строгий таможенный контроль на наших границах", - подчеркнула она.

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