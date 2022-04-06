Украина обвиняет Грузию в помощи России

6 апр. 11:06

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предъявил обвинения Грузии за помощь России обходить санкции.

По словам главы ведомства, Тбилиси должен доказать, что "не помогает Москве".

"Мы ждем официальных доказательств и убедительных аргументов со стороны Грузии о том, что они этого не делают. Потом будем решать, какие действия предпринимать, если эти доказательства и аргументы будут недостаточно убедительными", - сказал он.

Ранее Служба госбезопасности Грузии призвала Киев предоставить доказательства обвинения в помощи Москве в контрабанде оружия. При этом Украина не смогла этого сделать.

Стоит добавить, что накануне вице-премьер республики Тея Цулукиани сообщила, что границы Грузии полностью контролируются. "Минфин Грузии опубликовал официальное заявление - следовательно, любые санкционные товары, будь то военные, материалы двойного назначения или другие, проходят строгий таможенный контроль на наших границах", - подчеркнула она.