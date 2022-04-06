Правительство поддержит сферы туризма и строительства

6 апр. 11:00

Очередной пакет мер по поддержке бизнеса в условиях санкций затронет туристическую, строительную, лесную и некоторые другие отрасли экономики.

"Дополнительно обсуждается вопрос по смягчению административных процедур в сфере строительства, ответственности для бизнеса и проработке новых логистических цепочек. Рассчитываем, что уже существующие меры и те, которые предстоит принять в ближайшем будущем, позволят бизнесу быстро адаптироваться к новой экономической реальности и в целом поддержать устойчивость отраслей и секторов российской экономики", - сообщил в Telegram вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Он добавил, что поддержка может быть также оказана производителям электронной компонентной базы и автокомпонентов.