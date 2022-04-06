На кабардино-балкарском курорте "Эльбрус" объявили лавинную опасность

6 апр. 10:48

Горнолыжные трассы и канатные дороги курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии сегодня закрыли для посещения из-за сильного ветра и снегопада, - сообщили в администрации курорта.

"Сегодня курорт закрыт из-за вероятности схода снежных лавин. Прогулки по экотропе Азау-Чегет под склонами Чегетского хребта также запрещены из-за лавинной опасности", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Ранее ГУ МЧС по КБР распространило экстренное предупреждение об опасности схода снежных лавин в горах Кабардино-Балкарии.

Напомним, горнолыжный курорт "Эльбрус" расположен на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье", он насчитывает около 15 км трасс различной сложности и сеть подъемников.